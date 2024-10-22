Україна отримає від ЄС позику на 35 млрд євро 

Україна отримає від ЄС позику у розмірі 35 млрд євро у рамках великого кредиту G7. Її гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Це рішення підтримали 518 парламентарів, проти проголосували 56 присутніх.

“Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить”, – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

