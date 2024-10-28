Економіка

Україна отримає від Японії понад $3 млрд у межах кредиту G7 
28 Жовтня 2024 17:46
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допомога, україна, японія
Прапор Японії / Фото з відкритих джерел

Понад $3 млрд Україна отримає від Японії у рамках кредиту G7 для України обсягом $50 млрд, який буде гаситись за рахунок заморожених активів Центробанку РФ.

Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн ($3,09 млрд) із загальної суми в $50 млрд кредиту від G7.

“Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у військових цілях”, – йдеться у повідомленні.


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