Україна отримає від США портативні танкові мости

Новий пакет військової допомоги Україні від США вперше міститиме вісім броньованих машин, які можуть запускати мости для військових машин для перетину рік, канав чи інших заглибин.

Як повідомлялося, США в п’ятницю оголосили про черговий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. За інформацією держсекретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет містить здебільшого боєприпаси до установок HIMARS, гаубиць та бойових машин Бредлі, наданих Україні від США раніше, а також включатимуть мости, що розкладаються з броньованих машин.

Так званий Armored Vehicle Launched Bridge – це портативний складний металевий міст, який перевозять на корпусі танка. Це зможе допомогти українським військам під час очікуваного наступу Росії та полегшити переправу через річки у процесі відвоювання окупованих територій, пише АР.

“Штурмові мости” є критично важливими саме для наступальних операцій, що свідчить про те, що США готують Україну до продовження повернення своєї території”, – цитує Reuters Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника наземної війни в Лондонському Королівському інституті.

Транспортні мости та боєприпаси будуть отримані зі складів Пентагону за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів США.

Включаючи цей останній пакет, США надали Україні понад 32 мільярди доларів військової допомоги, згідно з урядовою інформацією США.