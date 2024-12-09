Україна отримає від партнерів партію гаубиць Caesar на рік раніше

Данія спільно з Францією пришвидшує постачання самохідних артилерійських установок Caesar для України. Замість запланованого 2026 року, Україна отримає ці артилерійські системи вже у 2025-му.

Про це повідомило міністерство оборони Данії.

“Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала більше артилерії вже наступного року”, – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен наголосив на важливості підтримки України, особливо зараз, коли війна перебуває у критичній фазі. За його словами, Європа повинна діяти рішучіше, і Данія демонструє приклад активної допомоги. Він також висловив сподівання, що інші країни наслідують цей підхід, посилюючи підтримку України в її боротьбі за свободу.