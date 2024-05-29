Україна отримає від Швеції черговий пакет допомоги на понад мільярд євро

Україна отримає від Швеції шістнадцятий пакет військової допомоги вартістю близько 1,16 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужбу шведського уряду.

Як зазначили в уряді, пакет передбачає надання Україні спроможностей для посилення протиповітряної оборони та задоволення пріоритетних потреб.

В рамках цього пакету Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, завдяки якому Україна матиме “абсолютно нові можливості радіолокаційної розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі”, а також посилить її здатність уражати цілі. Літак також постачається з навчальним і технічним обладнанням.

Швеція також передасть весь шведський запас бронетранспортерів 302, щоб підтримати розбудову нових бригад української армії.

Пакет також включає ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

16-й пакет військової підтримки також включає: автоцистерни, які є надлишковими у шведських Збройних силах, фінансову підтримку коаліцій сил і засобів, фінансову підтримку фондів та тимчасових ініціатив, що уможливлюють швидку та масштабну закупівлю обладнання для України.

У пакеті також передбачено подальше посилення спроможності України у сфері управління бойовими діями шляхом надання терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.