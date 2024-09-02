Політика

Україна отримає від Румунії системи Patriot
2 Вересня 2024 13:33
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Patriot, румунія, україна
Ілюстративне фото / NATO

2 вересня уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Reuters.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні один із двох своїх діючих Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.

Зазначається, що «румунський» Patriot є частиною поставки п’яти таких систем та інших стратегічних засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

«Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною», – заявив речник уряду Румунії Міхай Константін.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. Перша партія була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються.

Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, і уламки російських безпілотників неодноразово падали на її територію, оскільки РФ атакує українські порти на річці Дунай.


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