Економіка

Україна отримає від Південної Кореї 80 портативних рентгенівських апаратів 
8 Жовтня 2024 09:50
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допомога, корея, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Південна Корея передала Україні 80 портативних рентгенівських апаратів на понад 2 мільйони доларів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Дані апарати дозволяють проводити рентгенівську діагностику, не прив’язуючись до конкретного місця. Апарат оперативно та ефективно діагностує травми, переломи, осколкові ураження та інші пошкодження. Також, він надає можливість лікарям швидко отримувати високоякісні зображення внутрішніх органів і структур.

“Портативні рентгенівські апарати, отримані від уряду Кореї, допоможуть значно покращити якість діагностики та лікування в регіонах, що страждають внаслідок бойових дій. Завдяки компактності апарати підходять як для стаціонарного, так і для мобільного застосування”, — повідомили у МОЗ.

Обладнання отримають Донецька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Чернігівська області.


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