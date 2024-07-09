Політика

Україна отримає від Норвегії запчастини до вертольотів Sea King
9 Липня 2024 13:32
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допомога, норвегія, україна
Прапор Норвегії /Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

9 липня міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам оголосив про передачу Україні запчастин для гелікоптерів Sea King.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

“Для Норвегії, як одного з ключових членів Коаліції морських сил і засобів, важливо, щоб Україна швидко розбудовувала свою берегову охорону та морські сили”, – наголосив Грам.

За його словами Sea King – це застарілий тип вертольотів, до яких складно отримати запчастини. Такі апарати перебували на озброєнні норвезьких збройних сил з 1973 по 2023 рік, а зараз їх замінили на SAR Queen. 

Гелікоптери Sea King були передані Україні раніше Німеччиною та Великою Британією (шість і три відповідно) і є важливим елементом морської оборони. Запчастини, які надає Норвегія, забезпечать безперебійну роботу цих гелікоптерів та підвищать їхню ефективність, надаючи Україні додаткові можливості для контролю та захисту морського простору.

“Морська галузь і Чорне море мають ключове стратегічне значення для України, – зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. – Я дуже радий, що запасні частини для Sea King можуть стати в пригоді Україні, яка розбудовує свою берегову охорону”.


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