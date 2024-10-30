Україна отримає від Норвегії майже $86 мільйонів на обладнання та озброєння для F-16

Україна отримає від Норвегії понад 85,9 на обладнання та озброєння для винищувачів F-16, які мають прибути до нового року.

Про це на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим в Одесі заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

«Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році. Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон», –заявив міністр оборони Норвегії.