Політика

Україна отримає від Норвегії майже $86 мільйонів на обладнання та озброєння для F-16
30 Жовтня 2024 19:40
читать на русском →
норвегія, Умєров
Рустем Умєров та Бйорн Арільд Грам / Фото з відкритих джерел

Україна отримає від Норвегії понад 85,9 на обладнання та озброєння для винищувачів F-16, які мають прибути до нового року.

Про це на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим в Одесі заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

«Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році. Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон», –заявив міністр оборони Норвегії.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Жовтня 2024 21:23

Голова ОП обговорив питання повернення полонених і викрадених Росією дітей з представницею МЗС ОАЕ у Канаді
30 Жовтня 2024 20:47

Окупанти завдали масового ракетного удару по Одещині
30 Жовтня 2024 20:38

У Британії оголосили про збільшення оборонного бюджету для допомоги Україні 
30 Жовтня 2024 20:16

“Дія” увійшла до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
30 Жовтня 2024 19:40

Україна отримає від Норвегії майже $86 мільйонів на обладнання та озброєння для F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки