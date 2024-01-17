Україна отримає від Німеччини допомогу на понад 7 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пост Шольца у мережі Twitter (Х)

“Німеччина надає понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році”.

Повідомляється, що сторони серед іншого обговорювали нагальність подальшої підтримки України.

Шольц запевнив, що він і президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Подібну заяву оприлюднив і Білий дім − у ній ідеться про те, що лідери країн скоординували подальшу непохитну підтримку України у війні проти Росії.

Видання зазначає, що розмова відбулась у той час, як Конгрес США та ЄС гальмують рішення щодо подальшої багатомільярдної допомоги Україні.