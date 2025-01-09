Топ-5 переваг металопластикових вікон перед дерев’яними

Вибір між металопластиковими та дерев’яними вікнами є однією з найважливіших дилем при ремонті чи будівництві нового будинку. Обидва варіанти мають свої переваги, але металопластикові вікна https://veka.ua/ua/where-buy/ivano-frankovsk/ здобули велику популярність завдяки ряду суттєвих переваг, які роблять їх більш вигідними в довгостроковій перспективі. Якщо ви ще сумніваєтеся у виборі, ось п’ять основних причин, чому металопластикові вікна часто обирають замість дерев’яних.

Краща енергоефективність

Однією з найбільших переваг металопластикових вікон є їх висока енергоефективність. Завдяки спеціальному профілю, виготовленому з ПВХ, та багатокамерним склопакетам металопластикові вікна значно краще зберігають тепло в приміщенні. Вони запобігають витоку тепла взимку та проникненню спеки влітку, що дозволяє значно знижувати витрати на опалення та кондиціонування.

На відміну від дерев’яних вікон, металопластикові конструкції не вбирають вологу та не змінюють своїх розмірів під впливом погодних умов. Це означає, що їхні теплоізоляційні властивості залишаються стабільними на протязі всього терміну експлуатації, що робить їх більш надійними та економічними.

Знижена потреба в догляді

Дерев’яні вікна потребують значного догляду для того, щоб зберегти свою привабливість і функціональність. Дерево схильне до розсихання, гниття та пошкоджень від вологи і шкідників, що вимагає регулярного фарбування і обробки спеціальними засобами для захисту. Водночас металопластикові вікна не потребують такого складного догляду.

Для того, щоб зберегти металопластикові вікна в хорошому стані, достатньо періодично протирати їх від пилу та забруднень. Вони не покриваються тріщинами, не деформуються і не змінюють свого кольору під впливом погодних умов. Це робить їх набагато зручнішими в експлуатації та знижує витрати на підтримку їх у належному вигляді.

Вища стійкість до зовнішніх впливів

Металопластикові вікна значно стійкіші до зовнішніх впливів, ніж дерев’яні. Вони не бояться вологи, ультрафіолетового випромінювання, механічних пошкоджень чи погодних змін. Дерев’яні вікна можуть поступово втрачати свою форму через розширення та стиснення деревини внаслідок зміни температури і вологості, що може призвести до порушення герметичності та зниження енергоефективності.

Металопластикові конструкції не схильні до таких змін і забезпечують стабільну роботу протягом багатьох років, що значно підвищує їхню довговічність.

Кращі шумоізоляційні властивості

Однією з важливих характеристик, на яку варто звернути увагу, є шумоізоляція вікон. Якщо ваше житло розташоване поруч з шумними вулицями або транспортуванням, це питання стає особливо актуальним. Металопластикові вікна мають значно кращі шумоізоляційні властивості завдяки спеціальним склопакетам з двома або трьома камерами, що ефективно блокують проникнення шуму.

Дерев’яні вікна також можуть мати певний рівень шумоізоляції, але їх ефективність зазвичай нижча, оскільки вони не мають такої кількості герметичних шарів і камер, як металопластикові вікна.

Доступність та варіативність стилів

Металопластикові вікна пропонують ширший вибір за кольором, текстурою та дизайном, ніж дерев’яні. Сучасні ПВХ профілі можуть бути різних кольорів та мати імітацію дерева, що дозволяє підібрати вікна, які ідеально пасуватимуть до будь-якого інтер’єру чи фасаду. Крім того, вони можуть бути виготовлені під замовлення за індивідуальними розмірами, що дає можливість реалізувати будь-які дизайнерські рішення.

Дерев’яні вікна обмежені традиційними варіантами обробки і потребують більших витрат на виготовлення та обробку, що робить їх дорожчими в порівнянні з пластиковими конструкціями.

Підсумки

Металопластикові вікна — це відмінний вибір для тих, хто хоче поєднати енергоефективність, довговічність, мінімальний догляд і привабливий зовнішній вигляд. Вони надають більше можливостей для кастомізації, краще захищають від зовнішніх впливів і значно знижують енергетичні витрати.