Суспільство

Байден став прадідусем
9 Січня 2025 07:13
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Онук Джо і Джил Байденів / Фото: instagram/flotus
Онук Джо і Джил Байденів / Фото: instagram/flotus

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл оголосили про народження свого першого правнука. 8 січня їхня старша онука, Наомі Байден, народила хлопчика в лікарні Лос-Анджелеса.

Малюка назвали Вільям Бреннон Ніл IV, пише People.

Наомі, донька Гантера Байдена, повідомила про вагітність у листопаді 2024 через соціальні мережі. Разом із чоловіком, юристом Пітером Нілом, вона планувала народження через кесарів розтин.

Президент Байден, який має п’ятеро дітей, семеро онуків та тепер першого правнука, неодноразово підкреслював важливість родинних зв’язків у своєму житті. У подкасті SmartLess у 2022 році він сказав: “Вони шаленіють від мене, а я — від них. Щодня я зв’язуюся з кожним із своїх онуків”.


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