Суспільство

Україна отримає від Німеччини 576 млн євро на закупівлю снарядів в рамках чеської ініціативи 

2 Квітня 2024 14:04
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німеччина, україна, боєприпаси
Ілюстративне фото / Getty Images

Німеччина виділить 576 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це повідомили в Міноборони ФРН у коментарі агентству Reuters.

Як зазначається, у березні глава німецького МО Борис Пісторіус зробив заяву щодо надання Україні пакета допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи стосовно боєприпасів.

Тоді ж посадовець оголосив, що внесок Німеччини дозволить покрити вартість 180 тисяч артилерійських снарядів для України.

“Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро”, — уточнив представник відомства.

Все більше держав приєднуються до Чехії для постачання сотень тисяч боєприпасів Україні з-за меж Європи. На частку ФРН припадатиме 40% ініціативи, додали у німецькому МО, не надавши подробиць.


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Україна отримає від Німеччини 576 млн євро на закупівлю снарядів в рамках чеської ініціативи 

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