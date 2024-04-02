Україна отримає від Німеччини 576 млн євро на закупівлю снарядів в рамках чеської ініціативи 

Німеччина виділить 576 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це повідомили в Міноборони ФРН у коментарі агентству Reuters.

Як зазначається, у березні глава німецького МО Борис Пісторіус зробив заяву щодо надання Україні пакета допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи стосовно боєприпасів.

Тоді ж посадовець оголосив, що внесок Німеччини дозволить покрити вартість 180 тисяч артилерійських снарядів для України.

“Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро”, — уточнив представник відомства.

Все більше держав приєднуються до Чехії для постачання сотень тисяч боєприпасів Україні з-за меж Європи. На частку ФРН припадатиме 40% ініціативи, додали у німецькому МО, не надавши подробиць.