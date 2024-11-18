Україна отримає від Німеччини 4000 дронів з високою автономністю

Німеччина, як очікується, незабаром розпочне масові постачання Україні дронів-камікадзе, які вирізняються високою автономністю навіть під впливом радіоелектронної боротьби (РЕБ) та здатні ефективно вражати цілі на значній відстані.

Про це пише Bild з посиланням на свої джерела, заява міністра оборони Бориса Пісторіуса, який фактично підтвердив наміри

Йдеться про ударні безпілотники компанії Helsing, які оснащені технологіями штучного інтелекту, що підвищують їх автономність у складних умовах. У галузі ці дрони порівнюють із ракетами Taurus, які канцлер Олаф Шольц відмовляється передавати Україні.

Замовлення передбачає постачання 4000 таких дронів. Очікується, що вже з грудня вони почнуть надходити партіями по кілька сотень на місяць.

Прототипи безпілотників вже тестуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України. Вони обладнані сучасним програмним забезпеченням, яке дозволяє орієнтуватися за багатьма маркерами навіть у складних погодних умовах чи під впливом РЕБ. Після ідентифікації цілі і підтвердження оператором, дрон здатний автономно вразити об’єкт навіть за умови втрати зв’язку.

Дальність польоту цих дронів у чотири рази перевищує показники типових українських дронів-камікадзе, хоча конкретна модель для порівняння не вказана. Водночас вони значно дешевші за американські Switchblade та російські “Зали” і “Лансети”.

Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що “дуже радий початку постачання цих дронів з технологіями ШІ” і підкреслив, що Україна зможе використовувати їх для атак на важливі цілі противника, такі як командні пункти.