Україна отримає від Нідерландів €22 млн допомоги

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп повідомив про виділення Україні додаткових €22 млн для підтримки систем ППО та посилення кіберстійкості.

Про це він написав у Х.

“На вчорашній Раді Україна-НАТО я підкреслив важливість зміцнення військового потенціалу України”, — зазначив Велдкамп.

За його словами, виділені кошти будуть спрямовані на проєкти, пов’язані з протиповітряною обороною та кібербезпекою.

Міністр також наголосив, що дії Росії, зокрема нарощування військової присутності, вторгнення у повітряний простір і акти саботажу, становлять пряму загрозу для НАТО.