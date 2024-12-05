Економіка

Україна отримає від Нідерландів €22 млн допомоги
5 Грудня 2024 08:57
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Нідерланди, україна
Прапор Нідерландів / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп повідомив про виділення Україні додаткових €22 млн для підтримки систем ППО та посилення кіберстійкості.

Про це він написав у Х.

“На вчорашній Раді Україна-НАТО я підкреслив важливість зміцнення військового потенціалу України”, — зазначив Велдкамп.

За його словами, виділені кошти будуть спрямовані на проєкти, пов’язані з протиповітряною обороною та кібербезпекою.

Міністр також наголосив, що дії Росії, зокрема нарощування військової присутності, вторгнення у повітряний простір і акти саботажу, становлять пряму загрозу для НАТО.


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