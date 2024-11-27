Економіка

Україна отримає від Литви €5 млн на сонячні електростанції
27 Листопада 2024 17:21
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допомога, Литва, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

27 листопада уряд Литви ухвалив програму підтримки енергетичного сектору України, в рамках якої країна виділить €5 млн на встановлення сонячних електростанцій.

Про це пише LTR.

Керівниця Департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви Раса Кайрієне підкреслила, що обладнання для сонячних електростанцій повинно бути не лише надійним, але й захищеним від кібератак. Тому воно має бути виготовлене в Європі.

“При виборі обладнання для сонячних електростанцій важливо забезпечити його надійність та відповідність вимогам кібербезпеки. Ми прагнемо уникнути додаткової залежності України, тому в умовах закупівель буде вимога, щоб обладнання походило з Європейського Союзу або інших європейських країн”, — зазначила Кайрієне.

За інформацією литовського МЗС, з лютого 2022 року по кінець 2024 року загальна підтримка України від Литви складе €1,45 млрд.


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