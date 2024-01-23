Україна отримає від Канади новий пакет оборонної допомоги

Україна отримає від Канади 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму 15 млн доларів США.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади після завершення 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

“Міністр Блер оголосив про передачу 10 багатофункціональних суден виробництва Zodiac Hurricane Technologies загальною вартістю приблизно 20 млн канадських дол. (близько 15 млн дол США). Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошук і порятунок, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку”, – розповіли у канадському оборонному відомстві.

Зазначається, що судна, а також запасні деталі до них, мають надійти до України до кінця весни цього року. Окрім цього, Канада забезпечить навчання українців у використанні цих човнів.

Канада також збільшить свій внесок до “коаліції винищувачів”, виділивши цивільний персонал, інструкторів та навчальні літаки для тренування українських пілотів. “Ця підтримка оцінюється приблизно у 15 млн канадських дол. (близько 11,5 млн дол. США). Навчання розпочнеться у лютому 2024-го й триватиме до 2025-го”, – наголосили у відомстві.

У рамках цих зусиль Канада продовжить проводити мовні курси для українських пілотів. “Міністр Блер також оголосив про приєднання Канади до двох коаліційних сил, що звітуватимуть Контактній групі з питань оборони України, а саме до коаліції із бронетехніки й ВПС”, – уточнили у Міноброни.

На сам кінець у відомстві поінформували про прибуття до України частини раніше оголошеної військової допомоги, зокрема, стрілецької зброї НАТО стандарту та боєприпасів до неї, а також зимової військової форми й спорядження. “Протягом наступних тижнів надійдуть ще кілька партій цих речей”, – підсумовує канадське міністерство.