Політика

Україна отримає від Канади новий пакет оборонної допомоги

23 Січня 2024 21:01
читать на русском →
канада, україна

Україна отримає від Канади 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму 15 млн доларів США.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади після завершення 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

“Міністр Блер оголосив про передачу 10 багатофункціональних суден виробництва Zodiac Hurricane Technologies загальною вартістю приблизно 20 млн канадських дол. (близько 15 млн дол США). Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошук і порятунок, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку”, – розповіли у канадському оборонному відомстві.

Зазначається, що судна, а також запасні деталі до них, мають надійти до України до кінця весни цього року. Окрім цього, Канада забезпечить навчання українців у використанні цих човнів.

Канада також збільшить свій внесок до “коаліції винищувачів”, виділивши цивільний персонал, інструкторів та навчальні літаки для тренування українських пілотів. “Ця підтримка оцінюється приблизно у 15 млн канадських дол. (близько 11,5 млн дол. США). Навчання розпочнеться у лютому 2024-го й триватиме до 2025-го”, – наголосили у відомстві.

У рамках цих зусиль Канада продовжить проводити мовні курси для українських пілотів. “Міністр Блер також оголосив про приєднання Канади до двох коаліційних сил, що звітуватимуть Контактній групі з питань оборони України, а саме до коаліції із бронетехніки й ВПС”, – уточнили у Міноброни.

На сам кінець у відомстві поінформували про прибуття до України частини раніше оголошеної військової допомоги, зокрема, стрілецької зброї НАТО стандарту та боєприпасів до неї, а також зимової військової форми й спорядження. “Протягом наступних тижнів надійдуть ще кілька партій цих речей”, – підсумовує канадське міністерство.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2024 22:35

Росіяни втретє за добу обстріляли Харків
23 Січня 2024 20:19

Під завалами у Харкові можуть перебувати ще 3-4 людини – Терехов
23 Січня 2024 19:35

Кількість жертв ракетної атаки у Харкові збільшилась до 8: з-під завалів витягли 8 – річну дівчинку 
23 Січня 2024 18:55

Українські винахідники розробили портативну станцію РЕБ, яка глушить російські FPV-дрони – Федоров
23 Січня 2024 12:39

США сподіваються, що Україну підтримають інші союзники, у Вашингтона немає грошей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки