Політика

Україна отримає від Італії черговий пакет військової допомоги 
11 Червня 2024 14:15
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італія, допомога, україна
Прапор Італії / Getty Images

Найближчим часом Україна отримає від Італії новий пакет військової допомоги із засобами протиповітряної оборони.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні.

«Я повністю погоджуюся з Дмитром (Кулебою – ред.), коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони», – сказав Таяні.

Він анонсував підготовку італійським урядом нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

«Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги (Україні – ред.) і там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону», – заявив міністр.


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