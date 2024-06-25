Україна отримає від Іспанії другу партію ракет для Patriot 

Україна отримає від Іспанії другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на агентство EFE.

За даними джерел агентства в уряді, друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну минулої п’ятниці, 21 червня, на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

Ракети для Patriot є частиною “важливої поставки”, що має відбутися в червні цього року, як повідомила 25 травня міністр оборони Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.