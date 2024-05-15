Україна отримає від Франції нову партію ракет Aster до системи ППО

Україна отримає від Франції Міністр нову партію ракет Aster до системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це він заявив на слуханнях у Національній асамблеї, повідомляє Le Monde.

“Я щойно підписав документи щодо другої партії ракет Aster, які дозволять продовжити роботу зенітно-ракетного комплексу середньої дальності SAMP-T, який ми передали разом з нашими італійськими партнерами”, – пояснив міністр.

Ані кількість боєприпасів, ані графік поставок не розголошуються. Останнім часом Франція заявляла, що спрямовує зусилля на скорочення вдвічі часу виконання замовлення при одночасному збільшенні обсягів виробництва ракет на 50%.