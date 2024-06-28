Суспільство

Україна отримає від Фінляндії черговий пакет військової допомоги 
28 Червня 2024 11:34
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допомога, україна, фінляндія
Прапор Фінляндії /AP

Україна отримає від Фінляндії вже 24 пакет військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 мільярди євро.

 “Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання”, – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.


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