Україна отримає від Фінляндії черговий пакет військової допомоги 

Україна отримає від Фінляндії вже 24 пакет військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 мільярди євро.

“Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання”, – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.