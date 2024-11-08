Суспільство

Україна отримає від Естонії ракети ППО 
8 Листопада 2024 13:28
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естонія, ппо, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство оборони України оголосило про співпрацю з естонською компанією Frankenburg Technologies, яка передасть для випробувань в Україні нові протиповітряні ракети. Їхнє виробництво в подальшому може бути локалізоване в Україні.

Про це МОУ написало у своєму пресрелізі 8 листопада.

За даними пресрелізу від 8 листопада, перші зразки ракет надійдуть у найближчі місяці. Ці ракети розроблені спеціально для боротьби з безпілотниками та мають здатність збивати цілі на висоті до 2 км.

“Ми прагнемо допомогти Україні перемогти у цій війні. Нашою пропозицією є новий, доступний за вартістю зразок ракети, який ефективно знищує повітряні цілі, насамперед безпілотні літальні апарати”, — зазначив Кусті Салм, виконавчий директор Frankenburg Technologies та колишній постійний секретар Міністерства оборони Естонії.

Кусті Салм провів зустріч із заступником міністра оборони України, бригадним генералом Анатолієм Клочком. Сторони обговорили перспективи тестувань та наступні кроки — погодження фінансування для організації виробництва.

Якщо випробування будуть успішними, а умови співпраці між Міністерством оборони України та Frankenburg Technologies узгоджені, в Україні може розпочатися виробництво цих ракет.


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