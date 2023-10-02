Політика

Україна отримає від Данії понад 13 млн євро на боєприпаси

2 Жовтня 2023 21:00
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допомога, україна, данія

Данія виділить 100 млн данських крон (понад 13 млн євро) на спільне європейське замовлення артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України під егідою Європейського оборонного агентства (EDA).

Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

Очікується, що боєприпаси будуть доставлені Україні у 2024 році.

За словами міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, Данія сприятиме подальшим спільним закупівлям боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

“Українці все ще перебувають у ситуації, коли їм терміново потрібні артилерійські боєприпаси. Ми повинні щось з цим зробити, і цим внеском Данія у співпраці з низкою інших країн ЄС бере на себе відповідальність за постачання Україні 155-мм боєприпасів”, – сказав він.


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