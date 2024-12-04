Політика

Україна отримає від Данії €6 млн на відновлення енергоінфраструктури 
4 Грудня 2024 11:58
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данія, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Данія оголосила про виділення 6 мільйонів євро для відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це інформує Урядовий портал.

Допомога Україні була анонсована під час зустрічі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністром у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, яка вперше відвідала Київ 3 грудня.

“На початку зустрічі Марія Б’єрре Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України. 6 мільйонів євро будуть спрямовані до Фонду енергетичної підтримки України в межах Енергетичного співтовариства”, – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили питання, що стосуються розширення Європейського Союзу, вступу України до ЄС та трансформацій, які необхідно здійснити на цьому шляху.

Стефанішина також поінформувала данських колег про хід двосторонніх переговорів щодо узгодження українського законодавства з актами ЄС, зокрема, за результатами останніх сесій Кластеру 2 “Внутрішній ринок”.

Міністрка європейських справ Данії підкреслила, що підтримка України є і залишатиметься одним з основних пріоритетів Данії. Вона додала, що її країна прагне бачити Україну в складі ЄС і готова надавати всебічну підтримку Україні на шляху до євроінтеграції.


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