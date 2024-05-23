Україна отримає від Британії пакет військової допомоги на $190 мільйонів для посилення ППО 

Україна отримає від Великої Британії пакет військової допомоги на суму 150 млн фунтів стерлінгів (понад 190 млн дол.) для посилення протиповітряної та морської оборони.

Про це пише The Sun.

«Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України для задоволення їхніх нагальних потреб у засобах. Це включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та інфраструктури України, а також морські можливості для посилення Військово-морських сил», – сказав Шеппс.

Міністр уточнив, що Сполучене Королівство разом із союзниками надіслали радари протиповітряної оборони, приманки і системи радіоелектронної боротьби вартістю 70 млн фунтів стерлінгів. Водночас інші 80 млн фунтів стерлінгів спрямували на невеликі човни, розвідувальні дрони та безпілотні надводні апарати.

За словами Шеппса, цей пакет допоможе захистити зруйновану українську інфраструктуру.