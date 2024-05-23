Політика

Україна отримає від Британії пакет військової допомоги на $190 мільйонів для посилення ППО 

23 Травня 2024 12:44
україна, британія, допомога
Прапор Британії / Getty Images

Україна отримає від Великої Британії пакет військової допомоги на суму 150 млн фунтів стерлінгів (понад 190 млн дол.) для посилення протиповітряної та морської оборони.

Про це пише The Sun.

«Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України для задоволення їхніх нагальних потреб у засобах. Це включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та інфраструктури України, а також морські можливості для посилення Військово-морських сил», – сказав Шеппс.

Міністр уточнив, що Сполучене Королівство разом із союзниками надіслали радари протиповітряної оборони, приманки і системи радіоелектронної боротьби вартістю 70 млн фунтів стерлінгів. Водночас інші 80 млн фунтів стерлінгів спрямували на невеликі човни, розвідувальні дрони та безпілотні надводні апарати.

За словами Шеппса, цей пакет допоможе захистити зруйновану українську інфраструктуру.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Травня 2024 11:34

Удар по Харкову: є 9 постраждалих 
23 Травня 2024 10:48

У Харкові пролунала серія вибухів
23 Травня 2024 10:43

ЄС посилить санкції проти Білорусі
23 Травня 2024 09:37

ДБР встановило факт привласнення понад 5 мільйонів гривень під час закупівлі дизельних генераторів для ЗСУ  
23 Травня 2024 08:44

Росіяни заявили про знищення 38 повітряних цілей над Білгородською областю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки