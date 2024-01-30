Політика

Україна завтра отримає першу партію бомб GLSDB, – Politico

30 Січня 2024 20:25
зброя, сша

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника і трьох інших людей, обізнаних з ходом переговорів.

Очікується, що нова бомба, яка може пролетіти близько 90 миль, стане “значним потенціалом для України”, – сказав американський чиновник.

“Це дає їм можливість наносити більш глибокі удари, яких у них не було, це доповнює їхній арсенал далекобійної зброї”, – сказав американський урядовець.

Конструктивно GLSDB – це невелика керована бомба GBU-39 масою 130 кілограмів з встановленим ракетним двигуном від реактивного снаряда М26. Під час від’єднання двигуна її крила розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

Високоточні ракети створені у кооперації компанії Boeing та SAAB. Боєприпаси перебувають у розробці з 2019 року.

Для наведення на ціль зброя використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.


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