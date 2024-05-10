Політика

Україна отримає перші винищувачі F-16 у червні-липні, – ЗМІ

10 Травня 2024 17:39
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літаки
Нідерландський винишувач F-16 / Фото: REUTERS

Україна очікує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в українському військовому керівництві.

На сьогоднішній день Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити F-16 в Україну.

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил, заявив на цьому тижні, що деякі українські пілоти завершують підготовку до польотів на цих літаках. Пілотів і наземний персонал готували західні партнери України протягом декількох місяців.


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