Україна отримає перші винищувачі F-16 у червні-липні, – ЗМІ

Україна очікує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в українському військовому керівництві.

На сьогоднішній день Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити F-16 в Україну.

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил, заявив на цьому тижні, що деякі українські пілоти завершують підготовку до польотів на цих літаках. Пілотів і наземний персонал готували західні партнери України протягом декількох місяців.