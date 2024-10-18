Політика

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Данії на 320 млн євро
18 Жовтня 2024 17:30
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данія, допомога, україна
Прапор Данії / Фото з відкритих джерел

Україна отримає від Данії 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 321,8 мільйона євро.

Про це повідомило в п’ятницю, 18 жовтня, данське Міністерство оборони.

Новий пакет військової допомоги Україні передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія.

Додатково нові кошти будуть скеровані для розширення тренувальних заходів для українських військових.

“21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України”, – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що данський уряд працює над можливістю закупівель зброї, включно з безпілотниками, безпосередньо у виробників в Україні.

Фінансування ще має затвердити фінансовий комітет парламенту Данії, йдеться в повідомленні.

Загалом із 2023 по 2028 рік Данія заклала 64,8 млрд данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. З них уже були витрачені або закладені понад 48 млрд крон.


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