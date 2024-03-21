Україна отримає F-16 від Нідерландів у другій половині 2024 року

Влада Нідерландів планує передати Україні винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен сказала в інтерв’ю Reuters.

“Я впевнена, що цього літа ми почнемо постачання F-16… спочатку Данія, ми маємо графік… тож в другій половині року нідерландські F-16 підуть цим же шляхом”, – сказала вона.

Повідомляється, що міністр приїхала в Україну, щоб “висловити солідарність та оголосити про новий пакет допомоги”.

Крім того, Нідерланди пообіцяли надати 2 мільярди євро військової допомоги Україні у 2024 році. Значна частина піде на закупівлю боєприпасів і безпілотників, які вкрай необхідні, щоб покласти край втратам на полі бою у боротьбі з російською агресією.

Оллонґрен заявила, що європейське виробництво боєприпасів буде значно збільшено до кінця року, щоб дефіцит артилерійських боєприпасів, з яким зараз стикається Україна, не повторився.

“Ми повинні бути реалістами та розглянути можливість того, що це може бути тривала війна, і краще підготуватися до можливої тривалої війни”, – сказала вона.

За її словами, збройні сили Нідерландів винесли урок з війни в Україні та ролі безпілотників.

“Ця технологія розвивалася швидше, ніж хтось очікував два роки тому, і ми маємо вчитися”, – сказала вона.