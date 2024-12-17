Політика

Україна отримає додаткові БМП Marder від Німеччини
17 Грудня 2024 17:57
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зброя, німеччина
Бойова машина піхоти Marder 1A3 / Фото: 36 ОБрМП

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Замовлення на постачання БМП Marder 1A3 уряд Німеччини розмістив у грудні 2024 року – його фінансування повністю забезпечить німецька сторона. Передача бойових машин запланована на першу половину 2025 року.  

БМП Marder 1A3 є вживаними машинами, які раніше експлуатувалися німецькими сухопутними силами. Перед відправкою до України вони проходять капітальний ремонт на підприємствах концерну Rheinmetall.


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