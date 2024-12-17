Україна отримає додаткові БМП Marder від Німеччини

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Замовлення на постачання БМП Marder 1A3 уряд Німеччини розмістив у грудні 2024 року – його фінансування повністю забезпечить німецька сторона. Передача бойових машин запланована на першу половину 2025 року.

БМП Marder 1A3 є вживаними машинами, які раніше експлуатувалися німецькими сухопутними силами. Перед відправкою до України вони проходять капітальний ремонт на підприємствах концерну Rheinmetall.