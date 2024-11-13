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Україна отримає до кінця року шосту IRIS-T до кінця року 
13 Листопада 2024 20:37
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німеччина, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

13 листопада Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер повідомив, що шоста система протиповітряної оборони IRIS-T буде доставлена в Україну до кінця 2025 року.

Про це пише Офіс президента України.

Під час розмови лідери погодилися, що Контактна група з питань оборони України в форматі “Рамштайн” має продовжувати свою роботу. Також залишається важливим проведення чергової зустрічі групи. 30 жовтня Зеленський анонсував, що наступний “Рамштайн” відбудеться найближчими тижнями.


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