Україна отримає до 20 французьких винищувачів Mirage 2000-5F, – ЗМІ

Україна отримає від Франції до 20 винищувачів Mirage 2000-5F, які зараз проходять модернізацію.

Про це повідомляє Avionslegendaires.net.

Точна кількість літаків, які будуть доставлені тримається у таємниці. Однак за даними різних джерел сайту, Франція передасть Україні від дванадцяти до двадцяти винищувачів Mirage 2000-5F.

Бойові літаки будуть доставлені у першому кварталі 2025 року, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Перед відправкою Mirage 2000-5F будуть оновлені для застосування озброєння класу “повітря-земля”. Таким чином вони стануть багатоцільовими бойовими літаками, які зараз дуже необхідні Повітряним Силам ЗСУ.

Наразі триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців для обслуговування цих французьких винищувачів.