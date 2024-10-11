Політика

Україна отримає до 20 французьких винищувачів Mirage 2000-5F, – ЗМІ
11 Жовтня 2024 14:58
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зброя, франція
Винищувач Mirage 2000-5F / Фото: Міноборони Франції

Україна отримає від Франції до 20 винищувачів Mirage 2000-5F, які зараз проходять модернізацію.

Про це повідомляє Avionslegendaires.net.

Точна кількість літаків, які будуть доставлені тримається у таємниці. Однак за даними різних джерел сайту, Франція передасть Україні від дванадцяти до двадцяти винищувачів Mirage 2000-5F.

Бойові літаки будуть доставлені у першому кварталі 2025 року, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Перед відправкою Mirage 2000-5F будуть оновлені для застосування озброєння класу “повітря-земля”. Таким чином вони стануть багатоцільовими бойовими літаками, які зараз дуже необхідні Повітряним Силам ЗСУ.

Наразі триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців для обслуговування цих французьких винищувачів.


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