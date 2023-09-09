Україна отримає більше установок Gepard для захисту енергооб’єктів

Україна отримає більше німецьких систем протиповітряної оборони Gepard для захисту об’єктів енергетичної мережі, повідомив президент країни Володимир Зеленський. “Я хочу подякувати партнерам – є чергова домовленість: Україна отримає більше “гепардів” для захисту нашої саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО та самий фізичний захист об’єктів”, – сказав Зеленський.

Напередодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв заявив, що Україна готується до зимових атак Росії на енергосистеми і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard та великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.