Політика

Україна отримає більше установок Gepard для захисту енергооб’єктів

9 Вересня 2023 19:43
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Україна отримає більше німецьких систем протиповітряної оборони Gepard для захисту об’єктів енергетичної мережі, повідомив президент країни Володимир Зеленський. “Я хочу подякувати партнерам – є чергова домовленість: Україна отримає більше “гепардів” для захисту нашої саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО та самий фізичний захист об’єктів”, – сказав Зеленський.

Напередодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв заявив, що Україна готується до зимових атак Росії на енергосистеми і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard та великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.


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