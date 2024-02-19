Україна отримала від Японії грант у $100 мільйонів за Програмою екстреного відновлення

Україна та Японія підписали угоди щодо надання Україні гранту у розмірі 100 млн дол. США для Фази 3 Програми екстреного відновлення.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«Програма екстреного відновлення (Фаза 3) на суму 15,8 млрд японських єн, що становить понад 100 млн доларів США, буде спрямована на проєкти швидкого відновлення, серед іншого за напрямками: енергетичне обслуговування, транспортне сполучення, обладнання для гуманітарного розмінування», – йдеться в повідомленні.

Наразі за підтримки уряду Японії в Україні успішно впроваджують Програми екстреного відновлення Фаза 1 і Фаза 2, Проєкт екстреного відновлення і реконструкції.

У межах Фази 1 і Фази 2 Україні уже передають важливу спецтехніку та обладнання для потреб енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання та розмінування.

У межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції успішно впроваджують проєкти швидкого впливу, такі як пілотний проєкт з управління відходами від руйнувань та пілотний проєкт зі встановлення теплових насосів, що дають змогу зосередити зусилля на найнеобхідніших сферах.