Україна отримала від Швеції понад 56 млн євро на енергетичні потреби

Україна отримає новий енергетичний пакет на загальну суму 650 мільйонів шведських крон.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті шведського уряду.

“Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати”, — зазначили в уряді Швеції.

Підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду і складається з двох частин:

500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації “Енергетичне співтовариство”;

150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Підтримка буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. Йдеться про потребу в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв’язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову,але підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ та Миколаїв.