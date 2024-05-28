Політика

Україна отримала від Швеції понад 56 млн євро на енергетичні потреби

28 Травня 2024 13:29
читать на русском →
допомога, україна, швеція
Прапор Швеції / Getty Images

Україна отримає новий енергетичний пакет на загальну суму 650 мільйонів шведських крон.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті шведського уряду.

“Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати”, — зазначили в уряді Швеції.

Підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду і складається з двох частин:

  • 500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації “Енергетичне співтовариство”;
  • 150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Підтримка буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. Йдеться про потребу в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв’язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову,але підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ та Миколаїв.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Травня 2024 13:29

Україна отримала від Швеції понад 56 млн євро на енергетичні потреби
28 Травня 2024 11:34

Україна підписала безпекову угоду з Бельгією
28 Травня 2024 10:42

“Розмови про відправлення військ до України є спекуляцією” – очільник Фінляндії
28 Травня 2024 10:38

В Івано-Франківську відкриють Центр рекрутингу української армії
28 Травня 2024 09:54

Знайшли по ДНК: У Харкові ідентифікували тіло працівника “Епіцентру”, загиблого під час атаки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки