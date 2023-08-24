Суспільство

Україна отримала від Німеччини ракети для Patriot і системи виявлення дронів

24 Серпня 2023 17:53
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допомога, україна, німеччина

У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду, оновленому 24 серпня. 

Згідно з переліком, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні.

Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.


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