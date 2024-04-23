Суспільство

Україна отримала від Литви нову партію командно-штабних бронемашин M577

23 Квітня 2024 13:54
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україна, Литва
Командно-штабна броньована машина M577 / Getty Images

Україна отримає від Литви ще одну партію командно-штабних броньованих машин M577.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у міністерстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

“Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме”, – зазначається у повідомленні.


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