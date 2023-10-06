Суспільство

Україна отримала від Бельгії міні-БМП

6 Жовтня 2023 18:28
читать на русском →
бмп, бельгія, україна

Бельгія передала Україні міні-БМП YPR-765.

Про це повідомляє BILD.

“Поставлено нехай маленькі, але зате нові бронемашини, які навряд чи заслужили таку назву, адже вони дуже-дуже маленькі. Це досить хороша новина для України, що вони отримують хоча б такі екзотичні екземпляри з 1970-х – 1980-х”, – сказав військовий аналітик Юліан Рьопке.

Бойові машини піхоти YPR-765 всього 2,6 м заввишки і 5,2 м завдовжки. Їх виробляють із 1970-х. На них встановлена малокаліберна німецька гармата “Ерлікон” компанії Rheinmetall.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Жовтня 2023 16:56

У ДБР повідомили, що одеський військомат звільняв від служби депутатів та їх родичів
6 Жовтня 2023 18:59

Північна Корея постачає артилерію до РФ
6 Жовтня 2023 15:49

Мер Сум вийшов із СІЗО під заставу
6 Жовтня 2023 15:16

Білий Дім планує зустріч Байдена та Сі Цзіньпіном у США
6 Жовтня 2023 14:18

Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки