Україна отримала від Бельгії міні-БМП

Бельгія передала Україні міні-БМП YPR-765.

Про це повідомляє BILD.

“Поставлено нехай маленькі, але зате нові бронемашини, які навряд чи заслужили таку назву, адже вони дуже-дуже маленькі. Це досить хороша новина для України, що вони отримують хоча б такі екзотичні екземпляри з 1970-х – 1980-х”, – сказав військовий аналітик Юліан Рьопке.

Бойові машини піхоти YPR-765 всього 2,6 м заввишки і 5,2 м завдовжки. Їх виробляють із 1970-х. На них встановлена малокаліберна німецька гармата “Ерлікон” компанії Rheinmetall.