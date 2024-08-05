Політика

Україна отримала сучасну модифікацію F-16 із новітнім обладнанням, – Чернєв
5 Серпня 2024 20:53
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зброя
Український винищувач F-16 / Фото: AP

Винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, це сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами.

Про це розказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За його словами, серед наших союзників є консенсус у питанні того, що треба шукати нові можливості для збільшення бойового авіапарку й посилення України.

“Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні”, – сказав народний депутат.

Він додав, що важливим питанням залишається підготовка наших пілотів для F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих машин на землі.


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