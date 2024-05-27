Україна отримає новий пакет військової допомоги від Іспанії

Іспанія відправить Україні ракети до систем ППО Patriot і 19 танків Leopard 2A4.

Про це пише видання El Pais.

За словами співрозмовників видання, пакет включатиме десяток ракет Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси.

Загальна вартість пакета складатиме $1,23 млрд − її затвердили минулого місяця, але тоді повідомляли, яке озброєння увійде до пакета.

Речники іспанського прем’єра Педро Санчеса відмовилися коментувати повідомлення El Pais.

Повідомляється, що про нові постачання зброї оголосять під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок.