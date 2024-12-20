Україна отримала гроші на оновлення громадського транспорту в чотирьох містах

Європейський інвестиційний банк надав Україні 16,5 мільйонів євро на оновлення громадського транспорту у постраждалих від війни містах України. Йдеться про столицю та ще три міста.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

European Investment Bank оголосив про надання 16,5 мільйонів євро під гарантії ЄС для оновлення міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі. На ці гроші планується закупити нові автобуси, дуобуси та трамваї, а також необхідні запчастини та обладнання для ремонту.

Салон громадського транспорту / Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Повідомляється, що Київ, Миколаїв, Івано-Франківськ та Одеса після початку повномасштабного вторгнення прийняли значну кількість переселенців з окупованих територій, а додаткове фінансування допоможе цим містам задовільнити попит на громадський транспорт, що зростає.

“Війна принесла величезні виклики для українських міст, змусивши їх швидко адаптуватися до потреб зростаючої кількості переміщених осіб та пошкодженої інфраструктури. Забезпечуючи Київ, Миколаїв, Івано-Франківськ та Одесу новими автобусами і трамваями, ми прагнемо зміцнити здатність цих міст справлятися з викликами та забезпечити безпечний і сталий транспорт для мешканців”, – зазначила Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.

За словами європейського комісара з економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіса Домбровскіса, ці 16,5 млн євро фінансування від ЄІБ допоможуть відновити та модернізувати системи громадського транспорту в українських містах.