Політика

Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії
7 Грудня 2024 10:20
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F-16
Винищувач F-16 український Повітряних сил / Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття другої партії винищувачів F-16 від Данії. Глава держави висловив подяку прем’єр-міністру Метте Фредеріксен, її команді та народу Данії за підтримку України у боротьбі з російською агресією.

«Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що якби всі міжнародні партнери демонстрували таку ж рішучість, це дозволило б унеможливити російський терор.

Надходження винищувачів F-16 є важливим кроком у посиленні української протиповітряної оборони та захисті від російських ракетних атак.


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