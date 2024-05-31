Суспільство

Україна отримала дозвіл на обмежені удари американською зброєю по території РФ

31 Травня 2024 13:33
зброя, сша, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив, Україна отримала дозвіл від США на обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на Никифорова.

Він підтвердив повідомлення в ЗМІ, які з’явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

“Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон”.

У коментарі “Європейській правді” Никифоров вказав: “Ми почали отримувати позитивні сигнали по дипломатичних каналах про обмежене використання озброєнь від США у прикордонному з Харковом регіоні”.

Своєю чергою в інтерв’ю Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати “потужну” зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.

“Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль”, – сказав він.


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