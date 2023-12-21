Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі

Україна отримала ще 5 тисяч пристроїв Starlink від Польщі. Їх відправлять на прифронтові території та для забезпечення роботи критичної інфраструктури.

Про це 21 грудня повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Частина пристроїв забезпечуватиме безперебійний зв’язок на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури.

Федоров сказав, що сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч “старлінків”, які держава отримала завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Найбільше надала саме Польща — 19,5 тисяч.