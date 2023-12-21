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Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі

21 Грудня 2023 15:43
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допомога, польща

Україна отримала ще 5 тисяч пристроїв Starlink від Польщі. Їх відправлять на прифронтові території та для забезпечення роботи критичної інфраструктури.

Про це 21 грудня повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Частина пристроїв забезпечуватиме безперебійний зв’язок на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури.

Федоров сказав, що сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч “старлінків”, які держава отримала завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Найбільше надала саме Польща — 19,5 тисяч.


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