Економіка

Україна отримала $1,34 млрд на підтримку соціальної сфери

25 Грудня 2023 12:41
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кредити

Україна отримала 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну України.

За інформацією міністерства, фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії. Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову:

  • 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
  • 50 млн доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки;
  • 20 млн доларів США від Уряду Швейцарії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.


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