Борг України, прив’язаний до ВВП, досяг найвищого рівня з початку війни

ВВП України зріс до максимуму з початку 2022 року після того, як уряд пообіцяв здійснити деякі виплати за боргом, пише Bloomberg.

Варанти, що являють собою борговий цінний папір, виплати за яким прив’язані до економічного зростання, подорожчали цього тижня приблизно на 9 центів і у вівторок торгувалися по 58 центів за долар, що є найвищим показником з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Облігації зросли разом з іншими борговими зобов’язаннями України після того, як уряд досяг попередньої угоди з деякими приватними кредиторами про реструктуризацію міжнародних облігацій на суму понад 20 мільярдів доларів, що допоможе країні фінансувати оборону. Оголосивши про угоду, уряд також заявив, що має намір реструктурувати 2,6 мільярда доларів США в непогашених варантах і здійснити деякі виплати за ними.

Уряд і група власників облігацій також домовилися про виключення пункту про перехресний дефолт між міжнародними облігаціями і варантами, що означає, що дефолт за одним інструментом не вплине на інший. Варанти, що підлягають погашенню 2041 року, торгувалися нижче 20 центів за долар після вторгнення Путіна в лютому 2022 року.

“Ми вважаємо, що уряд спробує конвертувати варанти в нові облігації, але параметри такої угоди зараз важко передбачити”, – йдеться у звіті української брокерської компанії Dragon Capital.

“Україна зобов’язується забезпечити справедливе і рівноправне ставлення до власників варантів у будь-якій перспективній майбутній пропозиції з управління зобов’язаннями або іншого обігу”, – йдеться в заяві міністерства фінансів України.