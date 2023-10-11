Україна отримала 1,15 мільярда доларів гранту від США

До держбюджету України надійшов грант від США у 1,15 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

“Проєкт має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ”, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США підтримки від Сполучених Штатів.