Україна офіційно братиме участь у Олімпійських іграх-2024

Україна офіційно братиме участь на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Офіційне оголошення про участь України на Олімпійських іграх у Парижі з’явилося після зустрічі, в якій взяли участь очільник Мінмолодіспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт з журналістами.
“Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі”, – зазначено під час зустрічі.
Крім цього, під час зустрічі було наголошено на наслідках, які зазнав спорт під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну:
- З початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів.
- Російська армія знищила або пошкодила понад 500 спортивних об’єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки.
- У Мінмолодіспорту та НОК України відзначили важливість продовження боротьби проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх. Наразі спортсмени з цих країн допущені окремими видами спорту у статусі “нейтральних”.