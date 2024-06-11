Політика

Україна очікує на дві-три системи Patriot, – Зеленський
11 Червня 2024 20:45
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зеленський, ппо
Президент Володимир Зеленський на міжнародній Конференції з питань відновлення України / Фото: ОП

Найближчим часом Україна очікує на позитивне рішення від партнерів щодо передачі додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Цдеться про два-три комплекси, повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зеленський зауважив, що поки не хоче розголошувати, з якими саме союзниками з Європи ведуться перемовини. Однак, за його словами, наразі Україна чекає на підтвердження рішень держав щодо додаткових комплексів. 

“Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох-трьох систем”, – сказав український глава.


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