Україна обговорить з Польщею питання Волинської трагедії, – Сибіга

Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції на полях Варшавського безпекового форуму.

“Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти”, – сказав Сибіга.

1 жовтня відбулась зустріч українського міністра з президентом Польщі Анджеєм Дудою у форматі тет-а-тет.