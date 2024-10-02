Політика

Україна обговорить з Польщею питання Волинської трагедії, – Сибіга
2 Жовтня 2024 09:33
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мзс, польща
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент Польщі Анджей Дуда / Фото: МЗС України

Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції на полях Варшавського безпекового форуму.

“Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками. Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти”, – сказав Сибіга.

1 жовтня відбулась зустріч українського міністра з президентом Польщі Анджеєм Дудою у форматі тет-а-тет.


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